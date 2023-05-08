СБУ начала "комплексные меры" по привлечению к ответственности российского актера Машкова

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что в настоящее время продолжаются "комплексные меры" для привлечения Машкова к ответственности.

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СБУ напоминает, что фигурант входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.

Также Машков регулярно героизирует военные преступления россиян в своих соцсетях, интервью и выступлениях в эфирах российских каналов; незаконно ездит во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины.

Машкову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

– об оправдании вооруженной агрессии РФ;

– о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию.

"В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – сообщили в СБУ.

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Вадим Ребрина

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