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СБУ начала "комплексные меры" по привлечению к ответственности российского актера Машкова

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 13:51
СБУ начала
Владимир Машков (скриншот с видео)

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, поддерживающего вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что в настоящее время продолжаются "комплексные меры" для привлечения Машкова к ответственности.

СБУ напоминает, что фигурант входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.

Также Машков регулярно героизирует военные преступления россиян в своих соцсетях, интервью и выступлениях в эфирах российских каналов; незаконно ездит во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины.

Машкову сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
– о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
– об оправдании вооруженной агрессии РФ;
– о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию.

"В настоящее время злоумышленник находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – сообщили в СБУ.

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Вадим Ребрина
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