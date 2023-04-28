Мертвый Кобзон, Моргенштерн, Охлобыстин: Минкульт показал черный список из 211 россиян

Министр культуры Александр Ткаченко распространил перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. В списке – пропагандисты, певцы и актеры страны-агрессора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В списке присутствует умерший Иосиф Кобзон, российский певец, поддерживавший боевиков террористической организации ДНР. Также есть умершие актеры Валентин Гафт и Владимир Меньшов.

Из пропагандистов есть Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.

Среди актеров есть поклонники путинского режима Сергей Безруков и Михаил Пореченков, стрелявший в 2014 году по защитникам Донецкого аэропорта.

Также присутствует актер Иван Охлобыстин, чьи возгласы "Гойда!" на пропагандистском концерте РФ в 2022 году стали мемом.

Российский рэпер Morgenstern фигурирует в списке под двумя фамилиями: как Алишер Валеев и Алишер Моргенштерн. Кроме него присутствуют Егор Булаткин (Егор Крид) и Алексей Долматов (Guf), а также эстрадные певцы-путинисты Олег Газманов и Александр Буйнов.

Перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Полный перечень 211 лиц, создающих угрозу нацбезопасности, – здесь.

22 апреля 2023 года президент Зеленский ввел санкции против российских юридических лиц, в частности партий ЛДПР и КПРФ.

Читайте также: Десятки миллионов в Лавре, джинса в марафоне и Дубинский на 1+1. Разговор с Александром Ткаченко

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.