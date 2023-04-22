Зеленский ввел санкции против сотен российских юрлиц, среди которых ЛДПР и КПРФ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российских физических и юридических лиц, в том числе политических партий РФ. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

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Одним из указов вводятся санкции против 40 физических лиц. Большинство из них граждане РФ, но есть также граждане Швейцарии, Ирана, Мали. Для большинства санкции вводятся на 10 лет. Для граждан Мали – до 31 августа 2023 года.

Также этим указом вводятся санкции против 60 юридических лиц, среди которых российские политические партии, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ.

Другим указом президент ввел санкции против 344 юридических лиц, в основном российских.

Сегодня Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ, Яндекса, Рамблера, десятков физических лиц и сотен российских компаний. Под санкции попала Ксения Шойгу – дочь главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она является президентом федерации триатлона РФ. Также под санкциями оказались гимнастка Светлана Хоркина, игрок клуба ЦСКА Игорь Акинфеев и другие.

Вадим Ребрина

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