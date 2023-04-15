Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ, Яндекса, Рамблера и сотен компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских спортсменов, компаний и предпринимателей. Указы от 15 апреля опубликованы на сайте главы государства.

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В решении СНБО говорится, что предложения по санкционному списку внесла Служба безопасности Украины.

Одним из указов Зеленский ввел в действие санкции против 87 физических лиц, большинство из которых – спортсмены РФ. Против 72 физических лиц вводятся сроком на 50 лет, против еще 15 – на пять лет. Среди ограничительных мер – предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, полное прекращение торговых операций, аннулирование или остановка лицензий, лишение госнаград и прочее.

В частности, под санкции попала Ксения Шойгу – дочь главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу. Она является президентом федерации триатлона РФ. Также под санкциями оказались гимнастка Светлана Хоркина, игрок клуба ЦСКА Игорь Акинфеев и прочие.

Другим указом Зеленский ввел санкции против 351 физических лиц и 254 – юридических. В списке есть российские Яндекс, Рамблер, предприятия, связанные с Газпромом, IT -компании и другие. Санкции введены сроком на 10 лет.

10 марта президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц.

18 марта Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада.

8 апреля Зеленский анонсировал очередное введение санкций против тех, кто работает на российскую агрессию.

Оксана Житнюк

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