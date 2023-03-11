UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ввел в действие санкции на 50 лет против сотен российских букмекерских контор

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 00:52
Зеленский ввел в действие санкции на 50 лет против сотен российских букмекерских контор - Фото
Владимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против сотен российских букмекерских контор и 120 физических лиц. Указ от 10 марта опубликован на сайте главы государства.

Под санкции попали букмекерские конторы "СпортБет", "Пятигорский ипподром", "Ф.О.Н.", "Фортуна", "Первая международная букмекерская компания", "Управляющая компания Национального коневодческого союза" (Winline), "Пари" (Paribet), "Атлантик-М", "БетРинг", "Рус-Телетот", "Марафон", "СТОМ" (Betboom), "Санторин" (Baltbet), "Спортлото", Parimatch и другие.

Всего в списке 287 юридических лиц, большинство из них зарегистрировано в РФ. Срок применения санкций – 50 лет. Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие ограничения и запреты.

Также Зеленский ввел в действие санкции против 120 физических лиц – тоже на 50 лет. В список вошли предприниматели из России, Турции, Кипра, Великобритании, Армении и других стран.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции снбо букмекерская контора санкции против рф букмекер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 