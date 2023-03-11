Зеленский ввел в действие санкции на 50 лет против сотен российских букмекерских контор
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против сотен российских букмекерских контор и 120 физических лиц. Указ от 10 марта опубликован на сайте главы государства.
Под санкции попали букмекерские конторы "СпортБет", "Пятигорский ипподром", "Ф.О.Н.", "Фортуна", "Первая международная букмекерская компания", "Управляющая компания Национального коневодческого союза" (Winline), "Пари" (Paribet), "Атлантик-М", "БетРинг", "Рус-Телетот", "Марафон", "СТОМ" (Betboom), "Санторин" (Baltbet), "Спортлото", Parimatch и другие.
Всего в списке 287 юридических лиц, большинство из них зарегистрировано в РФ. Срок применения санкций – 50 лет. Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие ограничения и запреты.
Также Зеленский ввел в действие санкции против 120 физических лиц – тоже на 50 лет. В список вошли предприниматели из России, Турции, Кипра, Великобритании, Армении и других стран.
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