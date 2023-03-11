Зеленский ввел в действие санкции на 50 лет против сотен российских букмекерских контор

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против сотен российских букмекерских контор и 120 физических лиц. Указ от 10 марта опубликован на сайте главы государства.

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Под санкции попали букмекерские конторы "СпортБет", "Пятигорский ипподром", "Ф.О.Н.", "Фортуна", "Первая международная букмекерская компания", "Управляющая компания Национального коневодческого союза" (Winline), "Пари" (Paribet), "Атлантик-М", "БетРинг", "Рус-Телетот", "Марафон", "СТОМ" (Betboom), "Санторин" (Baltbet), "Спортлото", Parimatch и другие.

Всего в списке 287 юридических лиц, большинство из них зарегистрировано в РФ. Срок применения санкций – 50 лет. Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие ограничения и запреты.

Также Зеленский ввел в действие санкции против 120 физических лиц – тоже на 50 лет. В список вошли предприниматели из России, Турции, Кипра, Великобритании, Армении и других стран.

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Оксана Житнюк

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