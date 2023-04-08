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Зеленский анонсировал новый санкционный список лиц, работающих на агрессию

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 00:02
Зеленский анонсировал новый санкционный список лиц, работающих на агрессию - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередное введение санкций против тех, кто работает на российскую агрессию. Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером 7 апреля.

Новый санкционный список готовит аппарат Совета национальной безопасности и обороны в сотрудничестве с правительством.

"Аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию. Они будут заблокированы", – сказал Зеленский.

  • 10 марта президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц.
  • 18 марта Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада.
Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский санкции
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