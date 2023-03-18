Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в указе президента от 18 марта 2023 года, которым он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций.
В санкционном списке находятся 300 человек – граждане России, Ирана и Сирии, а также 141 компания.
В частности, под санкциями оказался президент Сирии Башар Хафез аль-Асад.
Введенные против Асада ограничения предполагают:
1) блокирование активов;
2) полное прекращение торговых операций;
3) полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;
7) запрет на участие в приватизации, аренде госимущества;
8) запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды и воздушное пространство Украины;
9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.
- 5 марта 2023 года сообщалось, что в Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом.
- В августе 2022 года Босфором прошло другое судно той же компании Sparta II, которое везло из Сирии комплексы С-300.
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