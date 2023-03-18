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Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 14:47
Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада - Фото
Башар Асад (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в указе президента от 18 марта 2023 года, которым он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций.

В санкционном списке находятся 300 человек – граждане России, Ирана и Сирии, а также 141 компания.

В частности, под санкциями оказался президент Сирии Башар Хафез аль-Асад.

Введенные против Асада ограничения предполагают:

1) блокирование активов;

2) полное прекращение торговых операций;

3) полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;

7) запрет на участие в приватизации, аренде госимущества;

8) запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды и воздушное пространство Украины;

9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

СПРАВКА. Башар Хафез аль-Асад – диктатор Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооруженными силами Сирии. Поддерживает российский режим.
  • 5 марта 2023 года сообщалось, что в Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом.
  • В августе 2022 года Босфором прошло другое судно той же компании Sparta II, которое везло из Сирии комплексы С-300.

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Наталія Медведєва
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