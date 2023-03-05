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В Черное море прошел Босфором российский лихтер с военным грузом из Сирии – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 15:47
В Черное море прошел Босфором российский лихтер с военным грузом из Сирии – СМИ - Фото
Sparta IV проходит через Босфор (Фото - Twitter Yörük Işık)

В Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом. Об этом сообщили в Twitter участники группы Bosphorus Observer.

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"Репатриация военной техники: Принадлежащее находящемуся под санкциями Казначейства США SC SOUTH LLC судно под российским флагом Sparta IV, которое также находится под санкциями, проследовало через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию", – написали наблюдатели.

По данным российских публичных источников, судно приходило в Тартус (Сирия) с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, и после этого было получило новый груз на военно-морской базе РФ.

Для прохода через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра, что предполагает большую загрузку, сообщает отраслевой портал NavalNews

До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий". 

Хотя Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России по направлению в Черное море, на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

Сергій Бережний
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санкции Сирия Турция босфор Sparta IV
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