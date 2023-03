В Черное море прошел Босфором российский лихтер с военным грузом из Сирии – СМИ

В Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом. Об этом сообщили в Twitter участники группы Bosphorus Observer.

"Репатриация военной техники: Принадлежащее находящемуся под санкциями Казначейства США SC SOUTH LLC судно под российским флагом Sparta IV, которое также находится под санкциями, проследовало через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию", – написали наблюдатели.

Repatriation of military equipment: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC owned Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk carrying military cargo. Civilian vessel in name only. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq