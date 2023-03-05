В Черное море прошел Босфором российский лихтер с военным грузом из Сирии – СМИ

В Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом. Об этом сообщили в Twitter участники группы Bosphorus Observer.

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"Репатриация военной техники: Принадлежащее находящемуся под санкциями Казначейства США SC SOUTH LLC судно под российским флагом Sparta IV, которое также находится под санкциями, проследовало через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию", – написали наблюдатели.

Repatriation of military equipment: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC owned Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk carrying military cargo. Civilian vessel in name only. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq — Yörük Işık (@YorukIsik) March 5, 2023

По данным российских публичных источников, судно приходило в Тартус (Сирия) с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, и после этого было получило новый груз на военно-морской базе РФ.

Для прохода через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра, что предполагает большую загрузку, сообщает отраслевой портал NavalNews.

До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

Хотя Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России по направлению в Черное море, на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

В августе 2022 года Босфором прошло другое судно той же компании Sparta II, которое везло из Сирии комплексы С-300.

29 августа в связи с тем, что власти Турции разрешили проход в Черное море российского военного груза, в МИД был вызван турецкий посол.

Сергій Бережний

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