МИД вызвало посла Турции из-за пропуска через Босфор российского судна с ракетами С-300

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдера в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу, говорится в сообщении.

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Замминистра Николай Точицкий привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля согласно тексту Конвенции.

Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

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Роман Брыль

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