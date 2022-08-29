МИД вызвало посла Турции из-за пропуска через Босфор российского судна с ракетами С-300
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдера в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу, говорится в сообщении.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Замминистра Николай Точицкий привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля согласно тексту Конвенции.
Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.
- 26 февраля Эрдоган решил запретить проход российских военных кораблей в Черное море.
- 10 августа Bloomberg сообщил, что Россия могла нелегально завезти оружие из Сирии пролив Босфор под видом коммерческих грузов.
- 27 августа The Times of Israel написал, что Россия забрала из Сирии батарею противовоздушной обороны С-300 и, вероятно, возвращает ее в РФ. Как сообщалось позже, судно с С-300 могло пройти через пролив Босфор.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Комментарии