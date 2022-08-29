UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД вызвало посла Турции из-за пропуска через Босфор российского судна с ракетами С-300

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 21:33
МИД вызвало посла Турции из-за пропуска через Босфор российского судна с ракетами С-300 - Фото
Пролив Босфор (иллюстративное фото: depositphotos.com)

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдера в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.  

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу, говорится в сообщении. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замминистра Николай Точицкий привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля согласно тексту Конвенции. 

Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.   

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
С-300 МИД Украины нота босфор посол Турции Sparta II
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 