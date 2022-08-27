Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 – спутниковые фото
Россия забрала из Сирии батарею противовоздушной обороны С-300 и, вероятно, возвращает ее в РФ. Об этом пишет The Times of Israel.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На спутниковых снимках компании спутниковой разведки ImageSat International (ISI) видно, что за последние недели была разобрана система С-300, которая несколько лет находилась вблизи города Масьяф на северо-западе Сирии.
Радар ПВО вывезли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, а батарею С-300 в порту Тартус погрузили на российский корабль и везут в Новороссийск, говорят в ISI. Корабль должен прибыть в черноморский порт в ближайшие дни.
Россия забирает С-300 из Сирии, чтобы восполнить потери сил ПВО на войне в Украине, считают в ISI.
- Армия РФ потеряла 148 средств ПВО на войне в Украине, говорят в Генштабе ВСУ.
Читайте также: Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору
Комментарии