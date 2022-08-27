UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 15:50
Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 – спутниковые фото - Фото
Российская ПВО при погрузке в порту Тартус, Сирия (фото - ImageSat International)

Россия забрала из Сирии батарею противовоздушной обороны С-300 и, вероятно, возвращает ее в РФ. Об этом пишет The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На спутниковых снимках компании спутниковой разведки ImageSat International (ISI) видно, что за последние недели была разобрана система С-300, которая несколько лет находилась вблизи города Масьяф на северо-западе Сирии.

Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 – спутниковые фото

Радар ПВО вывезли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, а батарею С-300 в порту Тартус погрузили на российский корабль и везут в Новороссийск, говорят в ISI. Корабль должен прибыть в черноморский порт в ближайшие дни.

Россия забрала из Сирии батарею ПВО С-300 – спутниковые фото

Россия забирает С-300 из Сирии, чтобы восполнить потери сил ПВО на войне в Украине, считают в ISI.

Читайте также: Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутник Сирия пво С-300 армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 