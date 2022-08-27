Потери армии России в Украине: минус 250 оккупантов за сутки – сводка Генштаба
Армия России в течение 26 августа потеряла 250 военных, три танка, пять орудий и две ракетные системы залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 46 500 оккупантов, говорится в сводкеи Генштаба ВСУ.
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Украинские защитники 26 августа нанесли наибольшие потери армии России на Донецком направлении.
С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:
личного состава – около 46 500 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1939 (+3),
боевых бронированных машин – 4254 (+3),
артиллерийских систем – 1045 (+5),
РСЗО – 274 (+2),
средств ПВО – 148 (0),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 202 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),
спецтехники – 99(0).
- По данным Генштаба, 26 августа украинские войска отразили несколько наступлений на Донбассе, в том числе возле Невельского, Григорьевки, Соледара, Зайцева и Майорска.
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