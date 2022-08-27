Потери армии России в Украине: минус 250 оккупантов за сутки – сводка Генштаба

Армия России в течение 26 августа потеряла 250 военных, три танка, пять орудий и две ракетные системы залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 46 500 оккупантов, говорится в сводкеи Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники 26 августа нанесли наибольшие потери армии России на Донецком направлении.

С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

личного состава – около 46 500 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1939 (+3),

боевых бронированных машин – 4254 (+3),

артиллерийских систем – 1045 (+5),

РСЗО – 274 (+2),

средств ПВО – 148 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 202 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),

спецтехники – 99(0).

По данным Генштаба, 26 августа украинские войска отразили несколько наступлений на Донбассе, в том числе возле Невельского, Григорьевки, Соледара, Зайцева и Майорска.

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Андрей Водяный

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