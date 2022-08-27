UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери армии России в Украине: минус 250 оккупантов за сутки – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 09:07
Потери армии России в Украине: минус 250 оккупантов за сутки – сводка Генштаба - Фото
Фото: EPA

Армия России в течение 26 августа потеряла 250 военных, три танка, пять орудий и две ракетные системы залпового огня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 46 500 оккупантов, говорится в сводкеи Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские защитники 26 августа нанесли наибольшие потери армии России на Донецком направлении.

С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

личного состава – около 46 500 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1939 (+3),

боевых бронированных машин – 4254 (+3),

артиллерийских систем – 1045 (+5),

РСЗО – 274 (+2),

средств ПВО – 148 (0),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 202 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3),

спецтехники – 99(0).

Потери армии России в Украине: минус 250 оккупантов за сутки – сводка Генштаба

Читайте также: Все "хаймарсы" остаются в строю, более 50 складов армии России вышли из игры – Минобороны

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 