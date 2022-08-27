Разведка россиян пыталась пройти на Криворожском направлении. Группу обезвредили – Генштаб

Разведывательная группа российских оккупантов пыталась вести рекогносцировку в районе села Потемкино Бериславского района на севере Херсонской области, но была обнаружена и обезврежена. Об этом сообщает в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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Там не уточнили, что значит "обезврежена".

Потемкино – бывшая немецкая католическая колония Ландау. Уже долгое время находится на линии фронта на Криворожском направлении. Село было оккупировано Россией, но Силы обороны освободили его в конце июня.

По данным оперативного командования "Юг", 26 августа около полудня диверсионно-разведывательная группа врага (около 10 человек) попыталась штурмовать по направлению Доброполье – Добрянка (около Потемкино). Неудачно. Россияне отошли.

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Вероятно, ОК "Юг" и Генштаб сообщили об одном и том же боевом эпизоде.

Помимо этого, за сутки:

→ на Новопавловском направлении враг вел наступательный бой в направлении Пречистовки, успеха не имел, отошел;

→ на Авдеевском направлении наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться на Невельское, получили отпор и откатились назад;

→ на Краматорском направлении отражена попытка наступления врага на Григорьевку;

→ на Харьковском – враг штурмовал в направлении Дементиевки, но безуспешно, отошел;

→ на Бахмутском направлении отдельные подразделения врага пытались улучшить тактическое положение в сторону Соледара, Зайцево и Майорска – без успеха, отошли;

→ на Славянском направлении противник, чтобы нарушить систему навигационного обеспечения войск Украины, развернул комплекс радиоэлектронной борьбы;

→ на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки врага.

Associated Press пишет, что ракетные удары по станции Чаплино "имеют все признаки военного преступления".

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Евгений Пилипенко

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