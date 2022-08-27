Обстрел станции Чаплино имеет все признаки военного преступления – AP

Российский обстрел железнодорожной станции Чаплино, нанесенный в День Независимости, имеет все признаки военного преступления, пишет Associated Press.

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Россия заявила, что обстреляла пассажирский поезд, потому что он якобы перевозил украинских военных и технику. Побывавший на месте обстрела репортер AP не увидел подтверждений российским заявлениям, но убедился, что среди погибших были дети.

"Железнодорожная станция, как правило, является гражданским объектом и не должна быть объектом удара", — заявила изданию профессор Центра по международным отношениям Нью-Йоркского университета Дженнифер Трахан.

Даже если среди погибших было несколько военнослужащих, такое нападение все равно нарушает законы войны, поскольку наносит непропорционально большой вред гражданскому населению.

"Убить большое количество гражданских ради того, чтобы убить небольшое количество военных — это военное преступление", — цитирует агентство Майкла Ньютона, другого американского профессора из Университета Вандербильта.

Бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Левидж сказал AP, что удар по Чаплино был целенаправленным, его целью, скорее всего, была попытка нарушить железнодорожное сообщение.

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Андрей Водяный

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