Появилось видео последствий ракетного обстрела российскими оккупантами поселка Чаплино Днепропетровской области 24 августа, в результате которого погибли 25 человек, среди которых – двое детей.

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В первом видео представитель ГСЧС рассказывает, что Чаплино обстреляли из РСЗО "Смерч" и "Искандер", в поселок попало восемь снарядов, из них – пять кассетных и три фугасных.

В результате попадания ракеты в пассажирский поезд загорелось пять вагонов. Одну из проводниц нашли раненой в 50 метрах от эпицентра.

В видеосюжете BBC News Русская служба местные жители рассказывают об ударе. Отец погибшего 11-летнего мальчика сидит у тела сына и говорит, что его час не могли найти.

В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно заставит оккупантов ответить за все, что они натворили, и обязательно вышвырнет захватчиков со своей земли.

В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции в Чаплино общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети.

Наталия Медведева

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