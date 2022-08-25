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"Проводницу нашли в 50 метрах от эпицентра". Появилось видео последствий обстрела Чаплино видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 22:16
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Появилось видео последствий ракетного обстрела российскими оккупантами поселка Чаплино Днепропетровской области 24 августа, в результате которого погибли 25 человек, среди которых – двое детей.

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В первом видео представитель ГСЧС рассказывает, что Чаплино обстреляли из РСЗО "Смерч" и "Искандер", в поселок попало восемь снарядов, из них – пять кассетных и три фугасных.

В результате попадания ракеты в пассажирский поезд загорелось пять вагонов. Одну из проводниц нашли раненой в 50 метрах от эпицентра.

В видеосюжете BBC News Русская служба местные жители рассказывают об ударе. Отец погибшего 11-летнего мальчика сидит у тела сына и говорит, что его час не могли найти.

Наталия Медведева
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