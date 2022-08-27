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Россия взялась за воспитание "гитлерюгенда" из мариупольских детей – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 07:53
Россия взялась за воспитание
Фото: t.me/mariupolrada

Страна-оккупант Россия на захваченных в феврале-марте 2022 года украинских территориях уже устраивает военно-политические лагеря для детей, где им "промывают мозги, учат стрелять и ненавидеть Украину". Об этом, показав фото, пишет пресс-служба Мариупольского горсовета в изгнании.

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По данным законных властей, враг с пособниками в оккупации устроил такой лагерь по меньшей мере в селе Мелекино на побережье Черного моря.

"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд (молодежная организация нацистов Третьего рейха. – Прим. ред.)", – подписаны снимки.

Россия взялась за воспитание "гитлерюгенда" из мариупольских детей – фото

Россия взялась за воспитание "гитлерюгенда" из мариупольских детей – фото

Аналогичные лагеря, центры и кружки, где детей учат ненавидеть Украину, появились в первые недели и месяцы оккупации в 2014 году в Крыму и на Донбассе.

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Евгений Пилипенко
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