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Мариуполь. В оккупированных Россией пригородах люди умирают от голода – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 00:31
Мариуполь. В оккупированных Россией пригородах люди умирают от голода – глава ОВА - Фото
Фото - ЕРА

Во временно оккупированных российскими войсками Мангуше и Мелекино умирают от голода мариупольцы, которые бежали от постоянных обстрелов оккупантов. Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, российские войска совершают геноцид украинского народа.

"Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекино умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб. Это – преступление против человечности", – написал Кириленко.

Он требует от оккупантов соблюдать правила ведения войны, обеспечить едой и водой гражданских, а также дать им возможность покинуть зону боевых действий.

"Мы готовы спасти своих граждан – для этого нужен зеленый коридор от врага! Обращаюсь ко всем мировым лидерам – давите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" – подытожил Кириленко.

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Мариуполь. В оккупированных Россией пригородах люди умирают от голода – глава ОВА

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Марк Сировой
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