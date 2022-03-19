Благодаря защитникам Мариуполя удается говорить о нём на международном уровне – Арестович

На очередном брифинге советник президента Украины Алексей Арестович выразил отдельную благодарность защитникам Мариуполя, несколько раз подчеркнув исключительный героизм и мужество, с которыми морская пехота, подразделения Нацполиции Украины и отдельный полк спецназначения "Азов" защищают и закрывают своими телами местных жителей, удерживая 400-тысячний город.

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"Уважаемые побратимы, благодаря вашему мужеству, героизму и исключительному военному профессионализму, вы даете нам, здесь, возможность решать проблемы Мариуполя на наивысшем международном уровне. Каждая минута, которую вы выиграли, – спасает местных жителей", – отметил Арестович.

Советник президента напомнил, что руководство страны задействует все возможные и невозможные международные механизмы для освобождения и спасения Мариуполя.

Анна Чуданова

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