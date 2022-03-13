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Мариуполь. За сутки – 22 бомбардировки, число погибших превысило 2000 – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 16:46
Мариуполь. За сутки – 22 бомбардировки, число погибших превысило 2000 – горсовет - Фото
9 марта, уничтоженная с воздуха детская больница в Мариуполе (скриншот видео)

Российские оккупанты за последние сутки совершили не менее 22 бомбардировок мирного Мариуполя. Число погибших от атак России мирных жителей составляет 2187 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.

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"Каждый день Мариуполь содрогается от авиаударов со стороны российских оккупантов. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", – говорится в сообщении.

Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и уничтожают городскую инфраструктуру: "Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть? – жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли. Вечная им память".

Именно с неба идет наибольшая угроза 400 000 мариупольцев, которые заблокированы в городе, сообщают городские власти: "Закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине".

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Валерия Кондратова
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