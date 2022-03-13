Ассоциация морских портов потеряла связь с Мариупольским филиалом, что с портом – неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что АМПУ не может связаться с мариупольскими портовиками уже несколько дней. Город находится в осаде уже 13 дней, в нем – гуманитарная катастрофа: нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи.

Сейчас известно о многочисленных разрушениях в городе. Судьба порта и портовиков неизвестна.

Читайте также: Полк "Азов" просит руководство страны помочь вооружением защитникам Мариуполя – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.