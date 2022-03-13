Ассоциация морских портов потеряла связь с Мариупольским филиалом
13.03.2022, 03:17
Причал №4 в Мариупольском порту (Фото - АМПУ) 1
Ассоциация морских портов потеряла связь с Мариупольским филиалом, что с портом – неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Отмечается, что АМПУ не может связаться с мариупольскими портовиками уже несколько дней. Город находится в осаде уже 13 дней, в нем – гуманитарная катастрофа: нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи.
Сейчас известно о многочисленных разрушениях в городе. Судьба порта и портовиков неизвестна.
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