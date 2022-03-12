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Полк "Азов" просит руководство страны помочь вооружением защитникам Мариуполя – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 21:48

Заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" с позывным Калина обратился к военно-политическому руководству Украины с призывом применить Bayraktar и авиацию против российских оккупантов, окруживших Мариуполь, так как ситуация в городе тяжелая.

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"Ситуация в Мариуполе тяжелая. Несмотря на все наши оборонные действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом, несмотря на то, что город находится в осаде с 1 марта. Местное население и граждане других стран, которые остались в Мариуполе, подвергаются беспощадному уничтожению", – сказал Калина.

Вражеская авиация продолжает сбрасывать бомбы на город, артиллерия безжалостно разрушает жилые кварталы, местное население готовит коктейли Молотова для сопротивления оккупанту, отметил он.

"Призываю военно-политическое руководство страны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить эвакуацию граждан. Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "байрактары" и наша авиация. Давайте применим все это и на нашем направлении. Давайте ударим в тыл по врагу", – призвал замкомандира "Азова".

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Вадим Ребрина
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