UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оценка числа погибших жителей Мариуполя – от 15 до 25 тысяч: советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 07:55
Оценка числа погибших жителей Мариуполя – от 15 до 25 тысяч: советник мэра - Фото
Погибших в Мариуполе приходится хоронить в братских могилах

Суммарно с начала войны в Мариуполе погибли уже тысячи людей, многие из которых остаются под завалами разрушенных россиянами домов. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Андрющенко сказал, что на утро 9 марта было известно о 1207 погибших мариупольцах. "Это только предварительные данные, о которых мы знаем. И это только начало подсчета", – сказал он.

По оценкам советника мэра, число погибших в городе может быть от 15 до 25 тысяч человек. Многие из них остаются под завалами домов, которые невозможно разобрать, так как обстрелы и бомбардировки города россиянами продолжаются практически непрерывно, говорит Андрющенко. Из-за обстрелов также невозможно восстановить энерго- и водоснабжение. 

До начала российского вторжения в Мариуполе проживали 540 000 человек, но после начала войны около 200 000 жителей смогли уехать. "Сейчас в заложниках российской армии фактически осталось 350 000 жителей города", – полагает советник мэра.

Он подчеркивает, что эти люди не могут эвакуироваться, поскольку россияне постоянно нарушают согласованный с ними же режим гуманитарных коридоров, и из-за этого "город на грани вымирания".

"То, что происходит в Мариуполе, это даже не геноцид. Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия", – считает Андрющенко.

9 марта российские войска нанесли авиаудар по роддому №2 в Мариуполе.  

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 