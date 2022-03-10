Оценка числа погибших жителей Мариуполя – от 15 до 25 тысяч: советник мэра

Суммарно с начала войны в Мариуполе погибли уже тысячи людей, многие из которых остаются под завалами разрушенных россиянами домов. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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Андрющенко сказал, что на утро 9 марта было известно о 1207 погибших мариупольцах. "Это только предварительные данные, о которых мы знаем. И это только начало подсчета", – сказал он.

По оценкам советника мэра, число погибших в городе может быть от 15 до 25 тысяч человек. Многие из них остаются под завалами домов, которые невозможно разобрать, так как обстрелы и бомбардировки города россиянами продолжаются практически непрерывно, говорит Андрющенко. Из-за обстрелов также невозможно восстановить энерго- и водоснабжение.

До начала российского вторжения в Мариуполе проживали 540 000 человек, но после начала войны около 200 000 жителей смогли уехать. "Сейчас в заложниках российской армии фактически осталось 350 000 жителей города", – полагает советник мэра.

Он подчеркивает, что эти люди не могут эвакуироваться, поскольку россияне постоянно нарушают согласованный с ними же режим гуманитарных коридоров, и из-за этого "город на грани вымирания".

"То, что происходит в Мариуполе, это даже не геноцид. Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия", – считает Андрющенко.

9 марта российские войска нанесли авиаудар по роддому №2 в Мариуполе.

Сергей Бережной

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