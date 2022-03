"Худшая гуманитарная катастрофа на планете", – Кулеба о Мариуполе сейчас

Сейчас в окруженном Мариуполе происходит худшая гуманитарная катастрофа на Земле.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Также он добавил фото братской могилы мирных украинцев, погибших из-за действий оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"1582 погибших мирных жителя за 12 дней, которых хоронят даже в братских могилах, таких, как эта. Не сумев победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных и блокирует гуманитарную помощь", – написал Кулеба.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa