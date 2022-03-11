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"Худшая гуманитарная катастрофа на планете", – Кулеба о Мариуполе сейчас

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 23:03
Фото – горсовет

Сейчас в окруженном Мариуполе происходит худшая гуманитарная катастрофа на Земле.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Также он добавил фото братской могилы мирных украинцев, погибших из-за действий оккупантов.

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"1582 погибших мирных жителя за 12 дней, которых хоронят даже в братских могилах, таких, как эта. Не сумев победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных и блокирует гуманитарную помощь", – написал Кулеба.

Глава МИД призвал иностранных партнеров поставить Украине самолеты, чтобы прекратить российские обстрелы.

  • Украинский Мариуполь уже больше 10 дней находится в полной блокаде и под непрерывным обстрелом российских захватчиков.
  • Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и эвакуации мирного населения.
  • Сегодня, 11 марта, гуманитарный коридор и эвакуацию мирных жителей из Мариуполя россияне в очередной раз сорвали, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Как и большинство других запланированных на сегодняшний день гуманитарных маршрутов.
Уляна Букатюк
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мариуполь катастрофа кулеба
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