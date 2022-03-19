Оккупанты насильно вывезли несколько тысяч мариупольцев на территорию РФ – горсовет

За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию России несколько тысяч жителей Мариуполя. Там они прошли через фильтрационные лагеря, сообщает Мариупольский горсовет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района города и укрытия в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок прятались более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).

В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев, по данным горсовета, ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовался агрессор.

"Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города россии, судьба других остается неизвестной", – сказано в сообщении.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно вывозили людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

За 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 человек. Среди них 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети. Их вывезли в Запорожье.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.