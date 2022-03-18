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За сутки удалось эвакуировать 9 145 украинцев – ОП

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 22:08
За сутки удалось эвакуировать 9 145 украинцев – ОП - Фото
Эвакуация (Фото - Живицкий)

За сегодняшний день гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9 145 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В частности, среди них 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети, выехали в Запорожье.

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500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Завтра в Бердянск планируют направить 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев, сообщил Тимошенко.

Также в Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.

Еще 4173 украинцев за сутки удалось эвакуировать и из Сумщины.


Уляна Букатюк
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эвакуация мариуполь Кирилл Тимошенко
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