За сутки удалось эвакуировать 9 145 украинцев – ОП
18.03.2022, 22:08
Эвакуация (Фото - Живицкий)
За сегодняшний день гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9 145 человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В частности, среди них 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети, выехали в Запорожье.
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500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Завтра в Бердянск планируют направить 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев, сообщил Тимошенко.
Также в Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.
Еще 4173 украинцев за сутки удалось эвакуировать и из Сумщины.
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