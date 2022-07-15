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У россиян заявили, что Мариуполь умышленно разрушили для "очищения от скверны красивостей" видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 10:57
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Осужденная в Украине за терроризм донецкая коллаборационистка Майя Пирогова рассказала на ТВ в оккупации, что Мариуполь до вторжения россиян "был осквернен" благоустройством, а массовые убийства горожан и защитников города, а также уничтожение жилых кварталов и инфраструктуры захватчиками его "очистили". Фрагмент пропагандистского интервью террористки показал блогер Денис Казанский, бывший переговорщик на минской площадке.

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"Мариуполь теперь очистился. Ощущение, что вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там его осквернили. А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. И это специально делали для мариупольцев. Чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника", – сказала преступница о Мариуполе до 24 февраля.

Интервью с Пироговой сделал местный коллаборационист Андрей Киор, возглавивший после оккупации Россией города "пресс-службу" гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко. Он одобрительно кивал головой на ее слова.

СПРАВКА. В июле 2018 года суд заочно приговорил Пирогову к 10 годам тюрьмы: ее признали виновной по статье УК о создании террористической организации. Из-за ее привлечения террористами с Донбасса в ТКГ украинская делегация отказывалась вести переговоры на минской площадке весной 2021 года.

Видео Казанского сделано с английскими субтитрами для распространения среди иностранцев и демонстрации им "логики" оккупантов, которые проводят геноцид украинского народа.

Смотрите также: Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации 

Евгений Пилипенко
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война военные преступления пропаганда терроризм геноцид мариуполь информационная война майя пирогова
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