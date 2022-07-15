Осужденная в Украине за терроризм донецкая коллаборационистка Майя Пирогова рассказала на ТВ в оккупации, что Мариуполь до вторжения россиян "был осквернен" благоустройством, а массовые убийства горожан и защитников города, а также уничтожение жилых кварталов и инфраструктуры захватчиками его "очистили". Фрагмент пропагандистского интервью террористки показал блогер Денис Казанский, бывший переговорщик на минской площадке.

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"Мариуполь теперь очистился. Ощущение, что вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там его осквернили. А теперь, да, через страшное, через ужасное, но он очистился. И это специально делали для мариупольцев. Чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника", – сказала преступница о Мариуполе до 24 февраля.

Интервью с Пироговой сделал местный коллаборационист Андрей Киор, возглавивший после оккупации Россией города "пресс-службу" гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко. Он одобрительно кивал головой на ее слова.

СПРАВКА. В июле 2018 года суд заочно приговорил Пирогову к 10 годам тюрьмы: ее признали виновной по статье УК о создании террористической организации. Из-за ее привлечения террористами с Донбасса в ТКГ украинская делегация . В июле 2018 года суд заочно приговорил Пирогову к 10 годам тюрьмы: ее признали виновной по статье УК о создании террористической организации. Из-за ее привлечения террористами с Донбасса в ТКГ украинская делегация отказывалась вести переговоры на минской площадке весной 2021 года.

Видео Казанского сделано с английскими субтитрами для распространения среди иностранцев и демонстрации им "логики" оккупантов, которые проводят геноцид украинского народа.

5 мая 2022 года появились первые видео из фильтрационных лагерей под Мариуполем.

После захвата города россияне восстанавливают порт и размещают склады в жилых кварталах.

По мнению мэра, после деоккупации Мариуполя "план Маршалла" для города будет стоить более $14 млрд.

14 июля "украинское сопротивление" в Мариуполе подожгло завод "Сателлит", сообщил помощник мэра.

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Евгений Пилипенко

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