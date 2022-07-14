Украинское сопротивление в Мариуполе подожгло завод "Сателлит" — советник мэра
14.07.2022, 19:46
Скриншот с видео
Украинское сопротивление оккупантам в Мариуполе подожгло завод "Сателлит", чтобы он не достался россиянам. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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"Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление – лучше пусть пылает, чем россияне украдут", – написал он.
"Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет…" – добавил Андрющенко.
СПРАВКА. Мариупольский маслоэкстракционный завод "Сателлит" специализируется на переработке подсолнечника.
- 9 июля в Мариуполе при разминировании погибли как минимум трое российских военных.
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