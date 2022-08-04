В России школьник сдал силовикам учительницу английского языка, которая на уроках критиковала захватническую войну РФ против Украины: суд дал ей пять лет условно. Об этом со ссылкой на вердикт суда пишет российский ресурс Медиазона.

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45-летнюю учительницу из училища олимпийского резерва в Пензе Ирину Ген провели по делу о "фейках об армии России" и, помимо условного срока, запретили преподавать в течение трех лет.

Как выразилась судья, та, "испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему, распространила заведомо ложную информацию" об оккупантах, когда заявила на уроке, что Москва начала войну на Донбассе в 2014 году, что армия России сбила малайзийский Boeing и разбомбила роддом в Мариуполе.

"Разбомбить роддом в Мариуполе, давайте еще введем "день победы над роддомом". Стали бомбить Западную Украину. <...> До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство. Не удался блицкриг", – говорила она.

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Объясняя ученикам 8-Б класса, почему они не смогут поехать на соревнования в Чехию, Ирина Ген в марте сказала, что с таким курсом России никто никуда вообще скоро не выедет. Учительница также критиковала запрет на инакомыслие в РФ. "Мы все поедем на 15 лет", – говорила она на одном из уроков о тех, кто осмеливается говорить в России не то, что требует власть.

В это время один из школьников записывал ее слова на диктофон, а потом передал аудиофайл силовикам. Спустя 10 дней на Ирину Ген завели уголовное дело, а в апреле допросили в Ленинском отделе Следственного комитета Пензы.

Сначала учительница не признала вину, но, по словам ее адвоката, сделала это вчера, 3 августа, из-за "тенденции реальных сроков". Обжаловать приговор она не будет.

В июле депутату в Москве дали 7 лет тюрьмы: говорил запрещенное о войне против Украины.

Евгений Пилипенко

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