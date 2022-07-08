Депутату в Москве дали 7 лет тюрьмы: говорил запрещенное о войне против Украины

Российский суд дал семь лет тюрьмы московскому депутату Алексею Горинову за выступления против войны в Украине и слова о "фашистском государстве" РФ. Об этом сообщили в Telegram-группе Свободу Алексею Горинову его соратники.

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Политика осудили по новой статье 207.3 УК РФ, которая предусматривает в РФ уголовную ответственность за "фейки" о российской армии. Приговор Горинова пока самый суровый из известных дел.

Суд считает, что депутат "распространил заведомо ложную информацию".

В марте на заседаниях Горинов и глава муниципального округа Елена Котеночкина выступили против войны в Украине.

Несмотря на то, что Кремль использует словосочетание "специальная военная операция", оба они называли события войной, говорили о том, что Россия убивает в Украине в том числе детей, и называли Россию "фашистским государством". Горинов также предложил почтить минутой молчания память детей, погибших от российской агрессии.

Суд решил, что они "дискредитировали" российскую армию, "используя свое служебное положение" и "руководствуясь мотивом политической ненависти".

Котеночкина успела выехать за границу.

20 февраля в Москве задержали правозащитников, которые протестовали против вторжения в Украину.

В мае подруге блогера Протасевича, россиянке Софии Сапеге, в Беларуси дали 6 лет тюрьмы.

5 июля режим Лукашенко дал 6,5 лет колонии студентке за репост с осуждением войны.



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Евгений Пилипенко

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