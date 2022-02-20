В Москве задержали правозащитников, которые протестовали против вторжения в Украину – фото

В центре Москвы полиция задержала 6 участников акций протеста против войны с Украиной. Об этом сообщает медиа-проект Sotavision в Telegram.

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Сегодня ряд активистов и правозащитников провели в нескольких городах России одиночные пикеты протеста против нового вторжения России в Украину.

В Москве пикеты проходили на Пушкинской площади.

Полиция начала задерживать участников пикетов практически сразу, как только они поднимали плакаты. Среди задержанных – член Правозащитного совета России Лев Пономарев и публицист и общественный деятель Юрий Самодуров.

В июле 2021 года представители российской оппозиции призвали власти США заморозить активы лиц, входящих в окружение лидера РФ Владимира Путина.

11 января 2022 года писатель и блогер Виктор Шендерович заявил о решении уехать из России.

31 января российские оппозиционеры, правозащитники, деятели культуры, ученые и представители медиа, в том числе Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лия Ахеджакова, Григорий Явлинский, Виктор Шендерович и другие, подписали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

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Сергей Бережной

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