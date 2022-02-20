В Москве задержали правозащитников, которые протестовали против вторжения в Украину – фото
20.02.2022, 16:36
Задержание одного из протестующих в Москве (Фото - Telegram Sotavision)
В центре Москвы полиция задержала 6 участников акций протеста против войны с Украиной. Об этом сообщает медиа-проект Sotavision в Telegram.
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Сегодня ряд активистов и правозащитников провели в нескольких городах России одиночные пикеты протеста против нового вторжения России в Украину.
В Москве пикеты проходили на Пушкинской площади.
Полиция начала задерживать участников пикетов практически сразу, как только они поднимали плакаты. Среди задержанных – член Правозащитного совета России Лев Пономарев и публицист и общественный деятель Юрий Самодуров.
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