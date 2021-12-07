Наращивание военного напряжения на границах Украины может быть задумано президентом РФ Владимиром Путиным как блеф для повышения ставок, но даже при этом оно все равно может обернуться большой кровью. Такое мнение высказал живущий в эмиграции российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в эфире Радио Свобода.

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Каспаров отмечает, что преувеличенная демонстрация силы стала фирменным знаком путинской внешней политики.

"В блефе, который Путин успешно применяет, к сожалению, много лет, рано или поздно приходится раскрывать карты. У меня есть серьезные опасения, что в ближайшем будущем блеф может быть ему предъявлен, и тогда Путину придется переходить все демаркационные линии", – сказал он.

Каспаров скептически оценивает подходы, которыми США и Евросоюз пытаются удержать Путина от агрессии. Он считает, что "очередное предупреждение, какие-то слова Байдена, даже если он сделает страшное лицо при этом, на Путина не произведут никакого впечатления".

Происходящее, говорит оппозиционер, лишь "убеждает Путина в том, что потенциальный риск агрессии может оказаться, по его расчетам, гораздо менее значимым, чем геополитический выигрыш".

Ситуацию могла бы изменить стратегически значимая военная помощь Запада Украине, полагает Каспаров. "Если бы 10% вооружений, которые были оставлены талибам [в Афганистане], появились бы в Украине, я думаю, у Путина отпало бы всякое желание рассматривать всерьез вопрос об агрессии", – говорит он.

В августе 2019 года Каспаров написал письмо главе МИД ФРГ Хайко Маасу, заявив, что агрессия России против Украины продолжается якобы из-за "двуличной" позиции Берлина.

1 декабря Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".

Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.

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Сергей Бережной

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