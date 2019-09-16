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Каспаров раскритиковал Запад: Санкции не останавливают Путина

Каспаров раскритиковал Запад: Санкции не останавливают Путина - Фото
Гарри Каспаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 15:21

По мнению гроссмейстера из РФ, который с 2013-го живет в США и "испытывает опасения за свою безопасность", Запад слабо реагируют на действия Кремля

Европе не удалось экспортировать демократию в РФ, зато президенту последней Владимиру Путину удалось экспортировать в Европу коррупцию, и санкций Запада против кремлевского режима недостаточно. Об этом Bild рассказал российский оппозиционер "в изгнании", легендарный шахматист Гарри Каспаров, пишет Deutsche Welle.

Санкции, по его словам, "возможно, неприятны Путину", но Германия со времени российской оккупации Крыма "как минимум удвоила объем закупок российского газа".

"На Западе говорят, что бизнес с Россией надо расширять... Кому есть дело до санкций? <...> Возможно, они причиняют некоторую боль, но в конечном итоге не останавливают Путина. А вот нулевая реакция свободного мира лишь усиливает Путина", - сказал он.

Каспаров говорит, что не ездит в страны, где могут орудовать российские спецслужбы.

  • В августе 2019 года Каспаров написал письмо главе МИД ФРГ Хайко Маасу, обвинив страну в том, что агрессия РФ против Украины продолжается якобы из-за "двуличной" позиции Берлина на эту тему.

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Гарри Каспаров санкции
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