"Молчать и завидовать": Каспаров - о выборах в Украине

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Россия могла бы учиться у Украины умению менять власть, считает российский оппозиционер

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Один из лидеров российской оппозиции, Гарри Каспаров, считает, что Россия могла бы учиться у Украины умению менять власть. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"Учить, как надо голосовать, тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным, как оппозиционным, так и псевдо-оппозиционным российским деятелям, просто молчать и завидовать", - сказал он.

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Каспаров отметил также, что он как представитель страны-агрессора считает для себя неудобным как-либо вмешиваться в этот процесс.

По состоянию на 10 утра сегодняшнего дня Центральная избирательная комиссия обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа, отданных в ходе первого тура президентских выборов-2019.

На зарубежных участках победил действующий президент Петр Порошенко, у него 38,39%.

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Теги: Гарри Каспаров, Владимир Зеленский, выборы
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