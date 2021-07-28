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Оппозиция РФ призвала США ввести санкции против окружения Путина. Байден против – Politico

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 12:17
Оппозиция РФ призвала США ввести санкции против окружения Путина. Байден против – Politico - Фото
Владимир Путин и Алексей Миллер (фото - ЕРА)

Российская оппозиция призывает власти США заморозить активы 35-ти человек, входящих в окружение президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Politico.

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По словам российского оппозиционера Гарри Каспарова, состояние Путина оценивается в десятки миллиардов долларов – "необычные денежные следы" ведут к его ближайшему окружению. 

"Путину нет дела до России или россиян. Нет никаких национальных интересов, только его. Это (санкции – ред.) не крайняя мера. Она единственно эффективная", – сказал Каспаров. 

Сообщается, что в список входят: бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович; банкир и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; президент российской трубопроводной компании Транснефть Николай Токарев.

Издание отмечает, что Байден пока сопротивляется таким призывам. 

"Официальные лица Белого дома выбрали менее агрессивный подход: они уведомят Россию, не нагнетая напряженность и не ставя под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, таких как изменение климата", – пишут журналисты.

У Байдена считают, что санкции от администраций президентов Барака Обамы и Дональда Трампа против российских олигархов "не удержали Путина от действий, подрывающих интересы США".

"Фактически, поскольку санкции США затруднили доступ этих магнатов и их семей к американской и другим финансовым системам, они, возможно, привели к большей лояльности Путину", – говорится в тексте.

Журналисты подчеркивают: Байден хочет либо сохранить "какие-то рычаги влияния" на будущее, либо опасается, что введение санкций против "богатых друзей Путина" может привести к эскалации ответных мер. Кроме того, в Белом доме не хотят вводить ограничения без поддержки европейских партнеров.

"Официальные лица США, помня о хаосе эпохи после холодной войны, помнят, что огромный арсенал ядерного оружия России может попасть не в те руки", – отмечает Politico.

  • 15 апреля 2021-го Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США. В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • 22 мая США ввели санкции против трех российских компаний и 13 судов, связанных с реализацией Северного потока-2. Однако российские суда продолжали строить газопровод, несмотря на санкции. 26 мая Байден заявил, что США решили не вводить санкции против оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG, т.к. газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией.
  • 20 июня советник главы Белого дома Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также: В Белом доме пояснили, почему подход Байдена к России будет успешным – Reuters

Станислав Стороженко
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