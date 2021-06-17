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В Белом доме пояснили, почему подход Байдена к России будет успешным – Reuters

17.06.2021, 16:16
В Белом доме пояснили, почему подход Байдена к России будет успешным – Reuters - Фото
Встреча Байдена и Путина при участии делегаций (Фото - EPA)

Подход президента США Джо Байдена к России "с большей вероятностью будет успешным", поскольку он перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным "объединил союзников вокруг принципа международного порядка, основанного на правилах". Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации. 

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"Была крепкая согласованность в основном утверждении, что все мы должны защищать этот порядок, потому что альтернативой ему – закон джунглей и хаоса, который не отвечает чьим-либо интересам", – сказал чиновник. 

Агентство сообщает, что Байден в своем европейском турне стремился представить Россию не в качестве прямого конкурента США, а "в качестве небольшого игрока в мире". 

"Байден хотел дать понять Путину, что тот изолирует себя на международной арене своими действиями, начиная от вмешательства в выборы и кибератак на западные страны и заканчивая обращением с критиками внутри России", – пишут журналисты.

  • 16 июня 2021 года Байден и Путин впервые встретились как президенты: это произошло в Женеве. LIGA.net вела хронику.
  • Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, но вопрос вступления ее в НАТО "затрагивался мазком".
  • Байден заявил, что сказал Путину о "несокрушимой поддержке" территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте также: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Станислав Стороженко
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Россия США ЕС владимир путин джо байден
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