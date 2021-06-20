UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США готовят новые санкции против России – Белый дом

20.06.2021, 17:22
США готовят новые санкции против России – Белый дом - Фото
Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом CNN сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы готовим еще один пакет санкций, которые будут применены в этом случае. Мы на протяжении всего пути показывали, что не собираемся пропускать удары, будь то Solar Winds, или вмешательство в выборы, или Навальный, когда дело доходит до реагирования на вредную деятельность России", – сказал он.

Также, по словам Салливана, санкции и далее будут вводиться против российских компаний, причастных строительству Северного потока-2, сказал он в эфире CNN.

"Когда президент Байден вступил в должность, проект "Северный поток-2" был готов на 90 процентов. Это произошло при администрации Трампа. Перед нами был вопрос, будем ли мы преследовать напрямую, используя наши санкции, наших европейских союзников и друзей, и там президент Байден сказал, что не готов к этому", – заявил советник президента США.

Читайте также: В Белом доме пояснили, почему подход Байдена к России будет успешным – Reuters

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США санкции алексей навальный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 