США готовят новые санкции против России – Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом CNN сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы готовим еще один пакет санкций, которые будут применены в этом случае. Мы на протяжении всего пути показывали, что не собираемся пропускать удары, будь то Solar Winds, или вмешательство в выборы, или Навальный, когда дело доходит до реагирования на вредную деятельность России", – сказал он.

Также, по словам Салливана, санкции и далее будут вводиться против российских компаний, причастных строительству Северного потока-2, сказал он в эфире CNN.

"Когда президент Байден вступил в должность, проект "Северный поток-2" был готов на 90 процентов. Это произошло при администрации Трампа. Перед нами был вопрос, будем ли мы преследовать напрямую, используя наши санкции, наших европейских союзников и друзей, и там президент Байден сказал, что не готов к этому", – заявил советник президента США.

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Станислав Стороженко

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