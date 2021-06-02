UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Россия привыкла к санкциям ЕС и США – нужны новые

02.06.2021, 18:29
Зеленский: Россия привыкла к санкциям ЕС и США – нужны новые - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Россия привыкла к нынешним санкциям со стороны ЕС и США, они "уже не работают" – необходимо выстроить новый формат санкционной политики. Об этом во время встречи с сенаторами США Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия увеличила количество самолетов и военной техники вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак добавил, что РФ удерживает группировку войск в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте также: Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения – Кулеба 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия США санкции ЕС рф сенатор Крис Мерфи оп роб портман джина шехин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 