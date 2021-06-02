Зеленский: Россия привыкла к санкциям ЕС и США – нужны новые

Россия привыкла к нынешним санкциям со стороны ЕС и США, они "уже не работают" – необходимо выстроить новый формат санкционной политики. Об этом во время встречи с сенаторами США Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия увеличила количество самолетов и военной техники вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак добавил, что РФ удерживает группировку войск в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте также: Украина попросила Евросоюз отключить Россию от SWIFT в случае обострения – Кулеба

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.