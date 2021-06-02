Зеленский: Россия привыкла к санкциям ЕС и США – нужны новые
Россия привыкла к нынешним санкциям со стороны ЕС и США, они "уже не работают" – необходимо выстроить новый формат санкционной политики. Об этом во время встречи с сенаторами США Джиной Шехин, Крисом Мерфи и Робом Портманом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
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"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия увеличила количество самолетов и военной техники вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак добавил, что РФ удерживает группировку войск в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, а также на территории временно оккупированного Крыма.
- После нового витка российской агрессии в апреле этого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей.
- 15 марта президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В Евросоюзе сказали, что пока не планируют предпринимать аналогичные действия против РФ. Позже стало известно, что Польша, а также еще семь стран ЕС настаивают на введении новых санкций против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины.
- После встречи Зеленского и министра обороны Тарана с сенаторами сегодня стало известно, что Украина запросила военную помощь от США – сообщение передадут в Конгресс и Белый дом.
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