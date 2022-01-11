"Буду снаружи, зато без намордника". Писатель Шендерович уезжает из России
Российский писатель и блогер Виктор Шендерович заявил о решении уехать из РФ. В Facebook он сообщил, что боится попасть как минимум в СИЗО за свою гражданскую позицию.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, у него "нет особых оснований сомневаться", что он может попасть в СИЗО по ст. 128.1 УК РФ (клевета).
Как пишет Медуза, прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, известный в СМИ как "повар Путина", обвинил Шендеровича в клевете: обратился в полицию после заявлений писателя о связи с ЧВК Вагнера.
По словам писателя, он уже был осужден в прошлом году по заявлению Пригожина. Суд "требованиями закона пренебрег" и принял сторону истца, поэтому нынешнюю угрозу тюремного заключения он решил переждать "снаружи от родины, зато без намордника".
Шендерович считает, что его вынудили уехать из России – "намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной". Он подчеркивает: неоднократно обращался к властям, но ни по одному заявлению ответа не получил.
Писатель не уточнил, куда именно он решил уехать.
- В июле 2021 года после расследования о Пригожине Россию покинул главред издания Проект Роман Баданин - Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" его деятельность.
- 28 июля в Москве провели обыски у главного редактора The Insider Романа Доброхотова.
- В начале января 2022 года украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России из-за угрозы его личной безопасности.
Читайте также: Кремль добился запрета организаций Навального: они признаны экстремистскими
Комментарии