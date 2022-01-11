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"Буду снаружи, зато без намордника". Писатель Шендерович уезжает из России

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 11:44
Виктор Шендерович (фото - Facebook/Виктор Шендерович)

Российский писатель и блогер Виктор Шендерович заявил о решении уехать из РФ. В Facebook он сообщил, что боится попасть как минимум в СИЗО за свою гражданскую позицию.

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По его словам, у него "нет особых оснований сомневаться", что он может попасть в СИЗО по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Как пишет Медуза, прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, известный в СМИ как "повар Путина", обвинил Шендеровича в клевете: обратился в полицию после заявлений писателя о связи с ЧВК Вагнера.

По словам писателя, он уже был осужден в прошлом году по заявлению Пригожина. Суд "требованиями закона пренебрег" и принял сторону истца, поэтому нынешнюю угрозу тюремного заключения он решил переждать "снаружи от родины, зато без намордника".

Шендерович считает, что его вынудили уехать из России – "намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной". Он подчеркивает: неоднократно обращался к властям, но ни по одному заявлению ответа не получил.

Писатель не уточнил, куда именно он решил уехать.

Скриншот Facebook
  • В июле 2021 года после расследования о Пригожине Россию покинул главред издания Проект Роман Баданин - Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" его деятельность.
  • 28 июля в Москве провели обыски у главного редактора The Insider Романа Доброхотова. 
  • В начале января 2022 года украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России из-за угрозы его личной безопасности.

Читайте также: Кремль добился запрета организаций Навального: они признаны экстремистскими

Яна Катасонова
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писатель евгений пригожин преследование Виктор Шендерович
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