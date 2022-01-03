Цимбалюк: Я уехал из России, есть угроза моей безопасности

Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России из-за угрозы его личной безопасности. Об этом он заявил в интервью hromadske.

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"Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", – сказал Цимбалюк.

По его словам, было много сигналов, что власти РФ "взялись" за него: "За последние два месяца все топовые фигуры "российских информвойск" предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше".

Цимбалюк говорит, что никогда не собирался оставаться в России, поэтому если он туда не вернется, то его это устроит.

"Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым, чтобы когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не случилось так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело", – отметил журналист.

21 марта 2017 года в Москве полицейские задержали Цимбалюка, через несколько часов его отпустили.

18 ноября 2021 года Цимбалюк был включен в топ-20 самых популярных в Украине блогеров.

В декабре стало известно, что Россия начала давить на Цимбалюка, лишая его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности. При этом тогда он не получал никаких официальных уведомлений об открытии против него дела.

Владислав Сердюк

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