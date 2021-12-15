Дела об экстремизме против журналиста Цимбалюка в РФ пока нет, но есть поводы для опасений

Корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк пока не получал никаких официальных уведомлений об открытии против него в России административного или уголовного дела. Цимбалюк сообщил об этом LIGA.net.

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Журналист сказал, что разного рода угрозы он получает регулярно, но официальных претензий от российских властей к нему пока не было.

В то же время, говорит Цимбалюк, злословие в его адрес на российских пропагандистских медиа-площадках определенно нарастает, и он считает это серьезным поводом для беспокойства.

13 декабря российский адвокат Николай Полозов, который специализируется на защите прав незаконно преследуемых Россией крымскотатарских и украинских активистов, опубликовал в Facebook сообщение, что против Цимбалюка "собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ" (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды), и что Полозов по договоренности с Цимбалюком будет "представлять его интересы по всем вопросам, так интересующим власти России".

На вопрос LIGA.net Полозов ответил, что пока "официальной бумаги нет", и что информация о возможном обвинении против Цимбалюка была только от пропагадистских каналов.

Роман Цимбалюк затруднился ответить LIGA.net, за какую конкретно публикацию его могут попытаться привлечь к ответственности в России. По мнению журналиста, конкретный повод не так уж важен, он все равно будет найден, когда вопрос об открытии дела будет решен.

Помимо публикации журналистских материалов для агентства УНИАН, Цимбалюк ведет авторский публицистический канал на YouTube, у которого сейчас чуть менее 400 000 подписчиков и где он "называет вещи своими именами".

Между тем, хотя формальные обвинения Цимбалюку в России еще не предъявлены, в Украине уже началось движение в его защиту, в том числе на уровне официальных структур.

Сегодня омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова опубликовала в Telegram сообщение, что Россия "оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности".

Денисова также обращает внимание международной общественности на "систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан политически мотивированными обвинениямии".



Цимбалюк сейчас фактически единственный украинский корреспондент, постоянно работающий в Москве и имеющий "кремлевскую" аккредитацию.

21 марта 2017 года в Москве полицейские задержали Цимбалюка, через несколько часов его отпустили.

18 ноября 2021 года Цимбалюк был включен в топ-20 самых популярных в Украине блогеров.

Сергей Бережной

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