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В Москве идет обыск у главреда The Insider. Журналисты расследовали фейки ГРУ об MH17

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28.07.2021, 09:55
В Москве идет обыск у главреда The Insider. Журналисты расследовали фейки ГРУ об MH17 - Фото
Роман Доброхотов (Фото – The Insider)
дополнено

В Москве идет обыск у главного редактора интернет-издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом Доброхотов сообщил в Twitter.

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"Видимо, и у меня обыск. Стучится полиция", – написал Доброхотов, указал адрес своей квартиры на Литовском бульваре в Москве и отметил, что "адвокат не помешал бы".

The Insider сообщает, что жена Доброхотова позвонила на горячую линию российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, к нему выехал адвокат организации.

Пока неизвестно, с чем связан обыск, но журналисты предполагают, что поводом могло стать дело против Доброхотова о клевете, открытое московской полицией по заявлению голландского журналиста Вилема Ван дер Верффа. The Insider в одном из расследований утверждает, что Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и Минобороны РФ и распространял за деньги фейки о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17.

Журналист The Insider Сергей Ежов заявил в Twitter, что Доброхотов сегодня должен был улететь из России.

ДОПОЛНЕНО В 12:42. Адвковат Доброхотова Оксана Опаренко сообщила, что у него изъяты телефоны, ноутбук, планшеты и загранпаспорт. Обыск проходит по делу о якобы клевете на Ван дер Верффа, Доброхотов проходит по нему в качестве свидетеля, сообщает The Insider.

  • 23 июля Минюст России включил The Insider в список иностранных агентов.
Денис Юдин
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