В Москве идет обыск у главреда The Insider. Журналисты расследовали фейки ГРУ об MH17
В Москве идет обыск у главного редактора интернет-издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом Доброхотов сообщил в Twitter.
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"Видимо, и у меня обыск. Стучится полиция", – написал Доброхотов, указал адрес своей квартиры на Литовском бульваре в Москве и отметил, что "адвокат не помешал бы".
The Insider сообщает, что жена Доброхотова позвонила на горячую линию российского правозащитного проекта ОВД-Инфо, к нему выехал адвокат организации.
Пока неизвестно, с чем связан обыск, но журналисты предполагают, что поводом могло стать дело против Доброхотова о клевете, открытое московской полицией по заявлению голландского журналиста Вилема Ван дер Верффа. The Insider в одном из расследований утверждает, что Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и Минобороны РФ и распространял за деньги фейки о сбитом на Донбассе Boeing рейса MH17.
Журналист The Insider Сергей Ежов заявил в Twitter, что Доброхотов сегодня должен был улететь из России.
ДОПОЛНЕНО В 12:42. Адвковат Доброхотова Оксана Опаренко сообщила, что у него изъяты телефоны, ноутбук, планшеты и загранпаспорт. Обыск проходит по делу о якобы клевете на Ван дер Верффа, Доброхотов проходит по нему в качестве свидетеля, сообщает The Insider.
- В октябре 2018 года журналисты The Insider нашли в Интернете личные данные более 300 сотрудников ГРУ.
- В феврале 2019 года The Insider вместе с Bellingcat опубликовали расследование о роли ГРУ в отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
- В декабре 2020 года The Insider участвовал в расследовании об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ РФ.
- В том же месяце издание опубликовало расследование о создании Кремлем пророссийской партии в Беларуси.
- 9 июня 2021 года вышло расследование The Insider и Bellingcat об участии отравителей Навального в отравлении российского поэта Дмитрия Быкова.
- 23 июля Минюст России включил The Insider в список иностранных агентов.
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