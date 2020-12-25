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Кремль создает в Беларуси партию: против Лукашенко, но за интеграцию с РФ – The Insider

25.12.2020, 20:35
Кремль создает в Беларуси партию: против Лукашенко, но за интеграцию с РФ – The Insider - Фото
Александр Лукашенко (Фото: БелТА/ЕРА)

Российская власть запланировала создание в Беларуси политической партии, направленной против Александра Лукашенко и при этом выступающей за интеграцию с Россией. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на документы, полученные из российского управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.

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По информации журналистов, рабочее название будущей партии Право народа.

The Insider цитирует один из документов, составленный в сентябре, в котором, возможно, раскрыта стратегия работы РФ в Республике Беларусь (РБ) и подразумеваются такие действия: 

- внедрение в управляющие органы всех оппозиционных структур РБ;

- создание ресурсной базы для создания партии – поиск и подготовка до 1200 кандидатов для участия в парламентских выборах в РБ;

- сформировать инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии: свои СМИ, соцсети, общественные организации и сеть местных лидеров общественного мнения.

Кроме того журналисты ссылаются на документ с октябрьским выступлением генерала Чернова, где тот настаивает на необходимости в ближайшее время провести в РБ конституционную реформу и передачу власти парламенту, в котором к власти прийти должны лояльные Москве силы.

Самый свежий документ, о котором рассказывает The Insider – учредительная программа партии Право народа. Судя по программе, Кремль рассчитывает направить недовольство  беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов.

Исходя из информации полученной в программе, журналисты делают вывод, что Кремль планирует переход РБ к парламентско-президентской республике и масштабную приватизацию государственного сектора.

По данным журналистов, потенциальный лидер партии – 28-летний Никита Логовой, выпускник факультета международных отношений БГУ, который в соцсетях активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с бело-красно-белым флагом.

Журналисты пишут, что Никита Логовой – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО "Фармлэнд", который находится в списке "актива", привлеченного Россией к работе в Беларуси. 

Как отмечается, Логовой-старший поддерживает углубление "белорусско-российской интеграции" и открыто дистанцируется от Лукашенко.

Журналисты не знают, когда именно планируется учредительный съезд новой партии, но предполагают, что это должно произойти зимой.

Как отмечается, The Insider не удалось получить комментарии ни у кого из указанных выше лиц.

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность снижается.
Наталия Медведева
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