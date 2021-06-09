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Киллеры ФСБ. Журналисты нашли еще один пример заказного отравления

09.06.2021, 15:35
Киллеры ФСБ. Журналисты нашли еще один пример заказного отравления - Фото
Дмитрий Быков в Новосибирске перед отравлением (Фото предоставлено Bellingcat)

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, которые могли быть отравителями оппозиционера Алексея Навального, могли отравить и российского писателя Дмитрия Быкова. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

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По информации журналистов, за Быковым, который известен оппозиционными взгялдами, за год до отравления следили сотрудники из НИИ-2 и Службы по защите конституционного строя ФСБ. Появлявшиеся в расследовании об отравлении Навального сотрудники ФСБ Владимир Паняев и Валерий Сухарев летали одновременно с Быковым под разными именами в мае 2018 года в Уфу, в ноябре 2018 года и в апреле 2019-го в Ростов, и в апреле 2019 года в Новосибирск.

В течение этого времени жена Быкова Екатерина Кевхишвили замечала возможную слежку из соседнего дома, также она сообщила о попытке в апреле 2019-го взлома ее аккаунтов в мессенджерах.

13 апреля Быков с женой прилетели в Новосибирск, писателя пригласили участвовать в публичном мероприятии "тотальный диктант". В тот же день в городе оказались Паняев и сотрудник НИИ-2 ФСБ Иван Осипов, как предполагают журналисты – специалист по нервно-паралитическим веществам.

По версии журналистов, во время отсутствия Быкова и его жены в отеле, сотрудники ФСБ могли нанести отравляющее вещество на его одежду, как и в случае с Навальным. Но отравление, предполагают журналисты, произошло только через два дня, потому что Быков не сразу воспользовался отравленной одеждой.

16 апреля Быков и Кевхишвили вылетели в Уфу. По дороге писателю стало плохо, первые симптомы, как и в случае с Навальным, появились примерно через два с половиной часа после того, как Быков проснулся.

В самолете Быков почти потерял сознание, у него наблюдались симптомы, схожие с симптомами Навального. По пути в больницу в автомобиле скорой Быкову стало жарко и он снял футболку. Позже у него на спине появилось красное пятно, журналисты предполагают, что яд нанесли именно на футболку, и то, что писатель ее снял, могло спасти ему жизнь, сократив время контакта с отравляющим веществом.

Журналисты отмечают, что, как и в случае с Навальным, Минздрав России препятствовал транспортировки Быкова в Москву, и только звонок главреда Новой газеты Дмитрия Муратова человеку, который "занимает один из самых высоких постов", помог решить ситуацию.

В расследовании отмечается, что и в дальнейшем у Быкова наблюдались симптомы, очень схожие с симптомами Навального. Он также впал в кому, но врачи не сумели поставить ему диагноз и лечили только симптоматически. Писатель пришел в себя через несколько дней и некоторое время, как и Навальный, оставался в дезориентации.

Картина симптомов и время между отравлением и выздоровлением однозначно указывает на фосфорорганические вещества нервно-паралитического действия, к которым относится яд "Новичок", уверены журналисты.

Паняев, Сухарев и Осипов не ответили на запрос журналистов о комментарии. Быков заявил, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах убийц.

  • Позже журналисты установили, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ: они назвали их имена и биографии, а также показали фото.
  • В феврале 2021 года было опубликовано расследование о том, что ФСБ могла быть причастна и к отравлению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Денис Юдин
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Новичок отравление расследование фсб алексей навальный bellingcat The Insider Дмитрий Быков
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