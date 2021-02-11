Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, могли отравить еще одного политика РФ – Bellingcat
Сотрудники Института криминалистики ФСБ России, которые могли заниматься отравлением оппозиционера Алексея Навального систематически отслеживали перемещения другого оппозиционера – Владимира Кара-Мурзы-младшего. После слежки он дважды был госпитализирован с симптомами отравления – в 2015 и 2017 годах. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
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Отмечается, что они следили за Кара-Мурзой во время его предвыборной поездки за пределы Москвы – она закончилась менее чем за 48 часов до его первого отравления.
Подразделение ФСБ также возобновило наблюдение за Кара-Мурзой примерно через пять месяцев после того, как он вернулся после лечения в США, сообщается в расследовании. Эта же команда продолжала следить за ним, пока он не был отравлен во второй раз 1 февраля 2017 года.
По информации журналистов, за оппозиционером следили сотрудники ФСБ Роман Мезенцев, Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев – их имена фигурировали в расследовании отравления Навального.
Группа ФСБ предпочитала отравления не в Москве из-за худшего качества медпомощи в регионах, а также потому, что получить доступ в гостиничный номер жертвы там легче, считают расследователи.
- В 2015 году Кара-Мурзу госпитализировали с симптомами отравления – он был уверен, что его отравили умышлено. 2 февраля 2017 года Кара-Мурза-младший второй раз за два года был госпитализирован с похожими симптомами и введен в медикаментозную кому.
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