Писал о "поваре Путина" и ЧВК Вагнера. Главред Проекта уехал из России из-за преследований

Главный редактор издания Проект, которое выпускало расследования о "поваре Путина" и деятельности ЧВК Вагнера, Роман Баданин покинул Россию и пока не планирует возвращаться. Это связано с недавним решением Генпрокуратуры РФ о признании "нежелательной" деятельности Проекта в России, передает Reuters.

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По словам Баданина, он был в отпуске с семьей за границей, когда российская прокуратура приняла решение по изданию Проект, фактически запретив его. Теперь главред не планирует возвращаться в РФ, опасаясь преследований со стороны российских властей.

По мнению Баданина, такое решение прокуратуры – часть ужесточающихся репрессий перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Подобные действия якобы направлены на СМИ, которые власти считают "враждебными" и "пользующимися иностранной поддержкой".

Баданин в интервью в Нью-Йорке сказал, что по законам РФ членов "нежелательных организаций" в России могут оштрафовать или отправить в тюрьму на срок до шести лет за игнорирование запрета. Он также сообщил, что его заместитель Михаил Рубин тоже находится в Нью-Йорке и не планирует возвращаться в Москву. Баданин намерен "эвакуировать" из России в одну из ближайших стран и других сотрудников издания, если они захотят. Главред отметил, что Проект продолжит работать, но уже преимущественно за пределами РФ.

В прошлом месяце полиция провела обыски в домах Баданина, Рубина и одного из корреспондентов Проекта по делу о клевете.

Решение о признании "нежелательной" на территории РФ деятельности Проекта Генпрокуратура России приняла 15 июля. Поводом послужило то, что материалы издания якобы "представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

23 июля Минюст России включил The Insider в список иностранных агентов.

28 июля в Москве провели обыски у главного редактора The Insider Романа Доброхотова.

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Оксана Житнюк

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