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Макаревич, Явлинский, Ахеджакова – Кремлю: России не нужна война с Украиной и Западом

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31.01.2022, 12:59
Макаревич, Явлинский, Ахеджакова – Кремлю: России не нужна война с Украиной и Западом - Фото
Фото - EPA

Российские политические оппозиционеры, правозащитники, деятели культуры, ученые и представители медиа, в том числе Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лия Ахеджакова, Григорий Явлинский, Виктор Шендерович и другие, подписали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве". Его текст опубликован на сайте принадлежащего Газпрому пропагандистского ресурса Эхо Москвы.

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В заявлении сказано, что "поток тревожной информации о возможном вторжении России в Украину усиливается. Появляются сообщения об интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины". ​

Подписавшие заявление констатируют, что "граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России". При этом "граждан России никто не спрашивает", считают они.

Они отмечают, что на российском государственном телевидении "представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада".

"Самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий", – говорится в заявлении.

Авторы заявления пишут, что "России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает... У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей".

Под заявлением продолжается сбор подписей. Его подписали уже около сотни граждан РФ, как живущих в России, так и вынужденных эмигрировать из-за угрозы репрессий.

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Сергей Бережной
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