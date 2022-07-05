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Режим Лукашенко дал шесть с половиной лет колонии студентке за репост с осуждением войны

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 16:38
Режим Лукашенко дал шесть с половиной лет колонии студентке за репост с осуждением войны - Фото
Данута Передня (Фото - Telegram беларуской правозащитной группы "Вясна")

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима студентку за репост публикации с осуждением войны РФ против Украины. Об этом сообщает волонтерcкая правозащитная инициатива MAYDAY.

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По данным правозащитников, беларуский суд Кировского района 1 июля вынес приговор Дануте Передне – студентке, которую обвинили в "действиях, направленных на причинение вреда национальным интересам Республики Беларусь" и оскорбление Лукашенко. Наказание – шесть с половиной лет колонии общего режима.

Студентка была задержана беларускими силовиками 28 февраля 2022 года.

По информации правозащитников, причиной стало то, что она 27 февраля перепостила в один из чатов своего вуза текст, в котором в резкой форме критиковались действия Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. Также там содержался призыв к уличным выступлениям и заявлялось об отсутствии перспектив у беларуской армии в случае ее прямого вступления в войну.

10 июня КГБ Беларуси внес Дануту Передню в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

Правозащитники также сообщают, что сразу после возбуждения уголовного дела студентку отчислили из вуза.

  • Армия Беларуси начала обучение недалеко от границ Украины. Раньше таких масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили. Беларуские журналисты сообщают, что местных мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы.
  • По данным Минобороны Украины, Беларусь сосредоточила до шести батальонов своих войск возле украинской границы.
  • 26 июня Зеленский заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси.

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Оксана Житнюк
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