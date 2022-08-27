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Россияне ударили по четырехэтажке в оккупации: снесли верхний этаж, пятеро погибших – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 06:33
Россияне ударили по четырехэтажке в оккупации: снесли верхний этаж, пятеро погибших – ОВА - Фото
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27 августа во временно оккупированном поселке городского типа Каменка Пологовского района Запорожской области российские войска также с оккупированной территории обстреляли четырехэтажный дом. В результате разрушения верхнего этажа погибли пять человек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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"Все шесть выстрелов были произведены исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама Анастасия Боровик и двоих ее деток, 8 и 2 лет, оккупанты прицельно обстреляли", – написал он.

По данным Старуха, 29-летняя Боровик была заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" местного поселкового совета.

В пгт ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами, добавил глава области.

Под завалами могут находиться еще люди.

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Евгений Пилипенко
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