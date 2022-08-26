Часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей готовят к обязательной эвакуации

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что некоторые населенные пункты Харьковской, Запорожской и Николаевской области будут готовить к обязательной эвакуации, помимо Донецкой области. Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

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"В очереди на обязательную эвакуацию Харьковская область, Запорожье, включая Николаевскую область. Ми знаем, что некоторые части, я не говорю обо всем регионе, будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", – отметила она.

По ее словам, с начала августа удалось эвакуировать более 10 000 жителей Донецкой области в рамках обязательной эвакуации региона.

Верещук добавила, что государство бесплатно предоставляет транспорт, проживание, питание и медицинские услуги для того, чтобы эвакуированные люди пережили зиму.

30 июля Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.

В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, более 200 000 человек.

Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

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Наталия Фреик

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