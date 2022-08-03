UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин опубликовал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 20:37
Кабмин опубликовал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области - Фото
Эвакуация (фото – Кирилл Тимошенко)

Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из Донецкой области граждан будут вывозить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Кабмин распорядился главам облгосадминистраций (областных военных администраций) вместе с рядом министерств и ведомств "организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с Порядком проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 октября 2013 г. № 841 (Официальный вестник Украины, 2013 г., № 9 , ст.3386)".

  • 30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.
  • В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество,  свыше 200 000 людей.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин Донбасс эвакуация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 