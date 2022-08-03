Кабмин опубликовал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области

Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области. Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы 13 областей.

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Из Донецкой области граждан будут вывозить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Кабмин распорядился главам облгосадминистраций (областных военных администраций) вместе с рядом министерств и ведомств "организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с Порядком проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 октября 2013 г. № 841 (Официальный вестник Украины, 2013 г., № 9 , ст.3386)".

30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.

В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей.

Вадим Ребрина

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