В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области

Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий по эвакуации из Донецкой области, а также перечень социальных гарантий, которые граждане получат после эвакуации.

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В министерстве говорят, что собрали в слайдах всю полезную и важную для жителей региона информацию.

30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.

В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей.

Сегодня, 3 августа, Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.

Вадим Ребрина

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