В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области
03.08.2022, 22:02
Эвакуация (Фото - Кирилл Тимошенко)
Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий по эвакуации из Донецкой области, а также перечень социальных гарантий, которые граждане получат после эвакуации.
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В министерстве говорят, что собрали в слайдах всю полезную и важную для жителей региона информацию.
- 30 июля глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщила, что Украина начинает обязательную эвакуацию из подконтрольных районов Донецкой области из-за продолжающихся боевых действий и отсутствия возможности обеспечить отопление жилых домов в зимний период. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, он должен будет подписать определенную форму, в которой будет указано, что он осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь.
- В рамках эвакуации власти надеются вывезти в более безопасные районы страны, где зимой должны быть отопление, водоснабжение и электричество, свыше 200 000 людей.
- Сегодня, 3 августа, Кабмин опубликовал распоряжение о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.
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